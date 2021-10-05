«العالمية للأرصاد الجوية»: إدارة الموارد المائية مشتتة وغير كافية

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن إدارة الموارد المائية العالمية «مشتتة وغير كافية»، مشددة على ضرورة تبني الدول وبشكل عاجل إصلاحات لتفادي أزمة مياه تلوح في الأفق.

وحذر التقرير الذي أصدرته المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن الأخطار المتعلقة بالمياه، مثل الفيضانات والجفاف، بسبب تغير المناخ، متوقعا أن يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المائي، الذي يتفاقم بسبب الزيادة السكانية وتضاؤل كمية المياه المتاحة.

ونبه إلى أن إجراءات الإدارة والمراقبة والتنبؤ والإنذار المبكر مجزأة وغير كافية، في حين أن جهود تمويل المناخ العالمية غير كافية .

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتيري تالاس: «يؤدي تزايد درجات الحرارة إلى تغيرات عالمية وإقليمية في الهطول، مما يؤدي إلى تحولات في أنماط سقوط الأمطار والمواسم الزراعية، بجانب إحداث أثر كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ورفاهيته».

وأضاف: «شهد العام الماضي استمرار الظواهر المتطرفة المتعلقة بالمياه، ففي آسيا، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات هائلة في اليابان والصين وإندونيسيا ونيبال وباكستان والهند. ونزح ملايين من الأشخاص، وقتل المئات».

وتابع :«لم تؤد الفيضانات إلى اضطرابات كبيرة في العالم النامي فحسب. فقد أدت الفيضانات الكارثية في أوروبا إلى سقوط مئات القتلى وحدوث أضرار واسعة النطاق».

وأردف «لا يزال نقص المياه يشكل سبباً رئيسياً لقلق العديد من الدول، ولا سيما في أفريقيا. ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي ويعانون من الافتقار إلى سبل الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن».

وأشارت تقديرات «حالة خدمات المناخ 2021: المياه» الناشئة عن تعاون بين المنظمة ومنظمات دولية أخرى ووكالات تنمية ومعاهد علمية إن عدد الأشخاص الذين سيعانون من عدم كفاية سبل الحصول على المياه سيزيد على خمسة مليارات بحلول عام 2050 مقابل 3.6 مليار في 2018.

وتوصلت المنظمة إلى أن 107 دول لا تزال بعيدة عن هدف الوصول إلى إدارة مستدامة لمواردها لمائية بحلول عام 2030.