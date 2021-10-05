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وفد من السفارة الفرنسية يزور «تمريض الإسكندرية» لتفعيل اتفاقية «أيكس مارسيل» (صور)

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وفد من السفارة الفرنسية يزور «تمريض الإسكندرية» لتفعيل اتفاقية «أيكس مارسيل» (صور) وفد من السفارة الفرنسية يزور «تمريض الإسكندرية» لتفعيل اتفاقية «أيكس مارسيل» (صور)

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زار وفد من السفارة الفرنسية لدى القاهرة، مقر كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، أمس وكان في استقباله الدكتورة نفرتيتي حسن زكى عميد الكلية، ضم الدكتورة ريم عبدالرحماني والدكتورة مايا الرملي من سفارة فرنسا بالقاهرة، لبحث اليات تطبيق الاتفاقية الموقعة بين جامعة الاسكندرية وجامعة ايكس مارسيل الفرنسية .

وقالت «نفرتيتي»، أن الزيارة تأتي في اطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية الطب، وجامعه ايكس مارسيل، للتبادل العلمى والأكاديمى والطلابي بين الجامعتين.

وأوضحت لـ«المصرى اليوم»، أنه شارك في اللقاء الاساتذة رشا نصره، ومها جعفر وبسنت صابر حسن، من منتسبي كلية الطب جامعه الاسكندريه، باعتبارهم القائمين على القسم الفرنسي في الجامعة، لعرض الخطوط العريضة الخاصة بالمشروع، المنصوص عليه في الاتفاقية، كما حضر الاجتماع من جانب كليه التمريض جامعه الاسكندريه، الدكتورة امال قدري عطية والدكتورة مجدلة حبيب مكسيموس.

ولفتت إلى أن اللقاء أسفر عن تبادل جميع الآراء والمقترحات ووضع اشارة البدء في تنفيذ المشروع.

وفى سياق متصل، كرمت العميدة بحضور الدكتورة أمل جمال الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان طه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء وحدة القياس والتقويم بالكلية من أساتذة ومدرسين وإداريين ووجهت الشكر للدكتورة مرفت أدهم مدير وحدة القياس والتقويم السابق، عن فترة عملها في ادارة الوحده طول الفترة الماضية والتي امتدت إلى ثلاث أعوام من العمل والإنجازات.

كما تفقدت العميدة اليوم الثاني للاختبارات الالكترونية والتى تقام بمعامل الاختبارات بنادى تكنولوجيا المعلومات، وتابعت سير الاختبارات والتى تقام بالترم الثالث، مشيرة إلى أن الاختبارات الالكترونية تقام لأول مرة بالترم الصيفي لـ٢٣ مقرر دراسي وذلك على ثلاث جلسات اختبار يوميه، وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة المستجد، وخاصة الإجراءات التي تتعلق بالأجهزة والمعامل.

وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)
وفد أكاديمي فرنسي يزور "تمريض الاسكندرية" لتفعيل اتفاقية "ايكس مارسيل" للتبادل الطلابي والاكاديمي (صور)

المصرى اليوم

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