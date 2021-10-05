خطة «التربية والتعليم» لمواجهة كورونا مع بداية الدراسة في القليوبية

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شارك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية في إجتماع الوزارة الذي عقد برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، مع وكلاء وزراء التربية والتعليم بمختلف المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة إستعدادات العام الدراسي الجديد وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية وتطبيق سياسية التباعد الاجتماعي بالمنشأت التعليمية بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بمديرية التربية والتعليم في القليوبية.

حضر الاجتماع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور محمد عبدالرشيد المدير العام للتعليم العام والدكتورة هبه خربوش مسؤول الصحة المدرسية والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الوقائي والدكتورة نفين الباز مدير الأمراض المعدية حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩ أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزارة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنها غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل الخروج من المنزل وبصفة متكررة في المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وأثناء الفسحة وقبل دخول الفصل.

ارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح وحسب التعليمات المنظمة لذلك والتخلص الآمن منها عند إزالتها للطعام أو تلوثها.

منع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي في أتوبيسات المدارس وأثناء الصعود أو النزول من الفصول.

يفضل الاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقا بالمنزل أو المقدمة من خلال التغذية المدرسية.

يتم المسح الحراري لكل طالب قبل دخول المدرسة.

تطعيم كل من يقف في حرم المدرسة فوق سن 18 سنة ولا يسمح بدخول أي فرد غير حاصل على لقاح كورونا داخل حرم المدرسة.

يجلس كل طالب في ديسك منفصل.

أثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند تحركه بين الطلبة.

يجب ألا تقل مسافة التباعد بين مقاعد الطلاب في الفصل عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر مسؤول.

توفير عدد كافٍ من دورات المياه يتناسب مع أعداد الطلاب.

يتم وضع الكمامات والقفازات والمناديل الورقية الشخصية المستعملة في سلات خاصة.

منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس.

تعليق بوسترات رفع الوعي بمدخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وفي أماكن الأنشطة المدرسية.

التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية.

إدراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية في أنماط متعددة.

تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

وشددت الخطة الوقائية على ضرورة حصر الغياب اليومي للطلاب وإبلاغ الزائرة الصحية به، موضحة أنه حال وجود أي نشاط يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات مع تقليل عدد الطلاب في كل مجموعة.

وأوصت الخطة الوقائية بضرورة تواجد المعلم قبل الطلاب داخل الفصول لتنظيم دخول الطلاب وجلوسهم على المقاعد ويجلس كل طالب على ديسك منفصل مع مراعاة عدم التزاحم وعند الحصة يجب أن يحافظ المعلم على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند التحرك بينهم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه حال إصابة أكثر من حالة بنفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية وفى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.

وأوضحت الوزارة أنه حال غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى في عدة مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا وعند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر