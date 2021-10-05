«تسلا» تثير الجدل بتأسيس محطات شحن سيارات كهربائية في إفريقيا

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تسببت الشركة الأمريكية للسيارات «تسلا»، في تساؤلات بعد افتتاحها أول محطاتها للشحن السريع للسيارات الكهربائية في أفريقيا، وفي الأيام الماضية، أسست محطتان كلاهما في المغرب بالجزء الشمالي من البلاد، يقعان واحدة في طنجة والثانية في الدار البيضاء وكلاهما مجهز بأربعة أكشاك شحن فائق «V2» حتى 150 كيلو وات.

لذلك أصبح من غير الواضح خطة الشركة بالوقت الحالي، وما إذا كانت «تسلا» تقوم بالفعل بتوسيع أعمالها أو أنها مجرد دعم للمسافرين بهدف تحقيق المزيد من الانتشار، إذ لا يوجد متجر أو مركز بيع للشركة في المغرب حاليًا، وهي تكهنات أطلقها الموقع المتخصص في السيارات «insideevs»، موضحا أنه بالوقت نفسه ليس للشركة حافز قوي للتوسع في أسواق السيارات الأصغر، حيث يرتفع الطلب على سياراتها الجديدة في الأسوواق حاليًا.

ومع ذلك، عاجلاً أم آجلاً، من المتوقع أن تفتح «تسلا» متاجر ومراكز خدمة تدريجيًا في أفريقيا أيضا، ستكون شبكة الشحن السريع للسيارات الكهربائية ضمن خطتها الأساسية للتوسع هناك، لذا ستزيد من محطاتها تلك، حيث تعمل الشركة بشكل عام على نشر خدماتها لشحن السيارات، ووصلت زيادتها للمحطات في المتوسط بالربع الثاني من 2021، إلى تأسيس حوالي 3 محطات يوميًا على الأقل، من المحتمل أن يكون عدد المحطات الجديدة الآن أعلى بكثير من 3 آلاف محطة.

بفضل تميزها والتقييمات الجيدة لمحطات «تسلا» للشحن، تعتبر هي الأفضل للقيادة لمسافات طويلة في سيارة كهربائية، وفي المستقبل القريب، وربما تقتصر فقط على بعض الأسواق المختارة في البداية. وكانت احصائيات كشفت أن «تسلا» نجحت في الخروج عن المألوف بين منافسيها، حيث استطاعت رفع نسب مبيعاتها أكثر من مثيلاتها من شركات صناعة المركبات، ببيعها عدد ضخم من السيارات وصلت نسبته إلى 24.1300 سيارة، وهو ما يزيد عن نسبة بيع سياراتها في الربع نفسه من العام الماضي أي الربع الثالث.

بما يعادل 10.2000 سيارة، ويعد ذلك أكبر عدد من مبيعات للشركة على الإطلاق في ربع عام، ففي عام 2019 بالكامل باعت 367،500 سيارة فقط، لذا تعتبر «تسلا» نفسها ربحت أكثر من المتوقع حاليًا. حيث أنه رغم مشاكل أحاطت بصناعة السيارات في الآونة الأخيرة، وأدت إلى انخفاض مبيعات السيارات عالميًا، مثل النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية في الربع الثالث من هذا العام، إلا أنها تمكنت من تقديم المزيد من السيارات وبالتالي رفع مبيعاتها، لتنفرد بالمكاسب.

في حين عانت شركات صناعة السيارات بتراجع مبيعاتها في الربع الأخير، من بينها شركة «جنرال موتورز»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، التي صرحت منذ يومين أنها أنها باعت فقط 446.997 سيارة في الربع الثالث، بانخفاض في نسبة المبيعات بلغت 33٪ عن نفس الفترة من العام الماضي .

وحول أسباب قدرة «تسلا» على الهروب من الرقائق غير المتوفرة بالأسواق، قال الموقع الإخباري الأمريكي «theverge»، إنها تجنبت جزئيًا المشاكل، لأنها كانت تقوم بتوفير أشباه موصلات مختلفة للتعويض عن الرقائق غير المتوفرة حاليًا، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تحقيق مبيعات «قوية» في الصين، حسب الموقع، حيث بدأت في تصنيع السيارات وبيعها في أوائل عام 2020، وأصبح الطراز «Y» من السيارات نصف النقل، خيارًا شائعًا في الولايات المتحدة، وبدأت «تسلا» للتو في بيعها بأوروبا أيضًا .

ومن المقرر، أن يبدأ المزيد من الإنتاج عبر الإنترنت في الأشهر المقبلة، حيث انتهت الشركة من تأسيس جزء هائلاً من مصنعها في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تعمل أخيرًا على اجتياز بعض الموافقات الأخيرة لبدء تشغيل مصنعها الجديد خارج برلين في ألمانيا. فهي لا تتوقف عن العمل على إطلاق سيارات جديدة والتوسع عالميًا حتى وإن مرت بمعطلات مثل تأخير طرح سيارتها «Cybertruck» والجيل الثاني من السيارة «Roadste».