سيارة «ليف 2020» الكهربائية تعوض شركة «نيسان» خسائر مبيعاتها

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استطاعت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان» تحقيق أرباح في الربع الثالث من عامنا الحالي، أي وصلت مبيعاتها إلى 18.8289 في الولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، أما سيارتها الكهربائية بالكامل التي تحمل اسم «leaf»، فارتفعت معدلات بيعها بالأسواق بنسبة 22٪، وهو ما خفف من خسائر الشركة إلى حدًا ما.

ونجحت السيارة في السيطرة على حوالي 1.2٪ من حجم مبيعات «نيسان»، وهي تعادل 3.9٪ من سيارات الركوب لدي الشركة، ورغم أن «نيسان» سجلت تراجع في مبيعاتها إلا أن خلال تسعة أشهر من هذا العام، بلغت مبيعات السيارة «ليف» 10.074 بزيادة قدرها 105٪ على أساس سنوي، وبلغت نتيجة المبيعات التراكمية 161.545، وتعد السيارة «نيسان ليف» لعام 2022 أكثر جاذبية من التصاميم السابقة.

كما خفضت الشركة المصنعة أسعار مشروع تجديد نظم الإدارة، للتركيز على السيارات الكهربائية، وبحلول عام 2030، تعتزم نيسان زيادة حصة السيارات الكهربائية بالكامل في الحجم الإجمالي إلى 40٪، ولكنها ستتطلب إطلاقًا ناجحًا لطراز «Ariya» القادم بالإضافة إلى العديد من السيارات الكهربائية غير المعلنة حتى الآن.

ومن المحتمل أن يتم تقديم السيارة «Ariya» في وقت ما في عام 2022، لكنها تأخرت حتى في اليابان، وبمرور الوقت سيتضح ما إذا كانت «نيسان» ستكون قادرة على استعادة مكانتها الرائدة في سوق السيارات الكهربائية أم لا. نظرًا لعدم الأهلية للحصول على ائتمان ضريبي اتحادي بقيمة 7.500 دولار، أصبحت الأمور أكثر صعوبة الآن مما كانت عليه قبل عقد من الزمان حينما لم يكن للسيارة «ليف» وجود بعد.

تستعد الشركة، وفقًا لتصريحات رئيس الشركة التنفيذي «هيروتو سايكاوا»، إلى إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022 وأنها سوف تطرح 20 طرازا بنظم قيادة شبه ذاتية في 20 سوقاً حول العالم، حيث باعت من طراز «ليف» منذ إنتاجها في عام 2010 نحو 300 ألف سيارة.

في المقابل، ستوفر «نيسان» لجميع فئاتها من سيارة ليف 2022 الكهربائية العديد من الأنظمة والتقنيات المبتكرة، كما تم تجهيز السيارة ببطارية ليثيوم أيون تختلف قوتها من فئة لأخرى، إذ تصل القوة من 40 إلى 160 كيلو وات في الساعة، وبمحرك كهربائي قدرته 110 كيلو وات، والذي يولد قوة مقدارها من 147 إلى 214 حصانا، ويبلغ عزم الدوران فيه من 319 إلى 338 نيوتن/متر، ويعني ذلك بأن السيارة قد تقطع مسافة من 239 إلى 364 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

ومقارنة بالطرازات السابقة فإن السيارة ستأتي بمزيد من المزايا القياسية وبسعر منخفض، إذ وفرت نيسان عدة أنظمة متجددة وتقنيات عديدة في جميع فئات سيارة ليف 2022، كتوفيرها لنظام المساعدة والقيادة شبه الذاتية، والذي تمت تجربته للمرة الأولى على سيارة «نيسان سكايلاين» التي طرحت في الأسواق اليابانية، كما توفر شاشة «الرؤية الشاملة الذكية» من نيسان بشكل قياسي، والتي تقدم رؤية افتراضية بـ 360 درجة من خلال توفير عدة كاميرات تغطي جميع زوايا السيارة.

ووفرت الشركة لوحة عدادات رقمية مبتكرة بقياس 7.0 بوصة، وشاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة، تدعم نظامي «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو» مع 6 أو 7 مكبرات صوت، كما قدمت نيسان نظام صوت وتنقل واتصالات متكامل وحديث والذي يعمل مع الهواتف الذكية لإبقاء السائق على اتصال بالعالم الخارجي أثناء القيادة، وبخصوص أنظمة الأمان فإن السيارة ستتميز بوجود حزمة الأمان المبتكرة والخاصة من «نيسان»، والتي توفر ميزات مساعدة السائق القياسية والعديدة.

ووفقا لموقع «Car And Drive» المتخصص في السيارات، فإن سيارة نسيان «ليف 2022» ستتوفر بمقصورة داخلية بـ 5 مقاعد من جلد عالي الجودة قابلة للتعديل، وتمنح المقصورة مساحة جيدة في المقاعد الأمامية لتوفر تجربة قيادة مريحة، كما ستوفر نسيان صندوق خلفي بأفضل سعة وتصميم، ليوفر أكبر مساحة لحمل الأمتعة الشخصية بشكل آمن خلال التجول، وأخيراً، فإن أسعارها ستبدأ من أول فئة وهي«Leaf S» لتصل إلى 28.375 دولار أمريكي.