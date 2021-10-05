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شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 245 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

المصرى اليوم

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