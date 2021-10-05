الجامعة المصرية اليابانية تُعلن الفائزين بمسابقة ريادة الأعمال

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أعلن د.أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فوز ثلاث فرق طلابية من ثلاث جامعات بعد تقدمهم بأفكار مبتكرة في مواجهة مشكلات المدن الساحلية خلال مشاركتهم في معسكر الابتكار لريادة الأعمال الذي نظمته الجامعة على هامش قمة تكنولوجيات الثوره الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة.

أوضح د.وائل محمود، أن المركز الأول فاز به فريق من جامعة المنصورة وحصل على المركز الثاني فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان فيما حصد المركز الثالث فريق من طلاب جامعة بدر وتم تقديم جوائز مالية للفائزين.

أوضح أن المعسكر شارك به ٧٥ طالب تم اختيارهم من بين ٥٠٠طالب تقدموا للمشاركة في هذا المعسكر من مختلف الجامعات المصرية. حيث تلقى الطلاب خلاله تدريبا مكثفا حول ريادة الأعمال.

أضاف أن المعسكر شارك به طلاب من جامعات بدر، المنصورة، أسيوط، زويل، الصينية، الروسية، السادات، كفر الشيخ، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان والجامعة المصرية اليابانية.

وقدم الطلاب المشاركون بالمعسكر أفكار مبتكرة، وناقشت لجنة من الخبراء الأفكار التي تقدموا بها وقابليتها للتطبيق ومدى جدوتها الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المعسكر أقيم في إطار مشروع سفير بتمويل مشترك مع الإتحاد الأوروبي ومركز التكنولوجيا الإبتكارية- CINTECH بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ونادى ريادة الأعمال الممول من أكاديمية البحث العلمي وبرعاية المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو.