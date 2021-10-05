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"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:24 صباحاً
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:24 صباحاً
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:23 صباحاً
أمطار متوسطة بشمال سيناء
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:18 صباحاً
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:18 صباحاً
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:17 صباحاً
«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:17 صباحاً
وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني (تفاصيل)
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:17 صباحاً
على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:17 صباحاً
أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فرقاطة "غرومكي" الروسية تنفذ رمايات صاروخية ومدفعية في بحر اليابان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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