رئيس جامعة عين شمس يلتقي الطلاب الوافدين الجدد (صور)

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التقى الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الطلاب الوافدين الجدد لجامعة عين شمس، خلال حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد الذي نظمته إدارة الوافدين التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة.

وقاموا رئيس جامعة عين شمس، بتبادل الحوارات الودية مع الطلاب والتقاط الصور التذكارية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح سعود أن عدد الطلاب الوافدين هذا العام بالجامعة هو الأكبر من نوعه على مدار السنوات السابقة حيث تستقبل الجامعة طلاب من معظم دول العالم.

وخلال حواره مع الطلاب ركز سعود على أنهم ينتسبون لجامعة ذات مكانه مميزة، ومؤخرا حصلت الجامعة على خمس نجوم في تقييم QS Stars، مما يلقى على عاتقهم مسئولية، كما أن الجامعة لها قيمة في سوق العمل حيث أنه وفقا لمنظمة QS الدولية لتصنيف الجامعات حصلت على المرتبة 301-500 في تصنيف الخريجين والسمعة التوظيفية لعام 2022 لتعد الجامعة الحكومية الوحيدة التي حصدت تلك المكانة المتميزة ضمن افضل 500 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إنها الأفضل في مجال الأنشطة الطلابية، داعيا الطلاب للانخراط في الأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة بشكل جاد.

وأضاف سعود أن فعاليات اليوم تم إقامتها في منطقة الopen court بالمدينة الجامعية بعد تطويرها حفاظاً على التباعد الاجتماعى وتحقيقا للاجراءات الاحترازية، مع تقديم وجبات خفيفة تم إعدادها بمخابز كلية الزراعة بالجامعة، إلى جانب بعض الهدايا الرمزية.

وأشارت د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية، إلى أن اليوم يهدف إلى تعارف الطلاب على بعضهم البعض وتوجيههم لدور الإدارة ومنسقي الكليات والرد على استفساراتهم في جو مبهج وبسيط.

وأوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، أن كل كلية ممثلة في هذا الحفل، مع تواجد المنسق المسؤول بها؛ بهدف تعرف الطلاب عليه تسهيلا لتواصلهم معه في حالة وجود أي احتياجات في المستقبل، مضيفه أن اليوم شهد أيضا وجود ممثلين من إدارة الجامعة للإجابة على أي استفسارات للطلاب، بالإضافة إلى اتحاد الطلاب، كما أن رابطة خريجى جامعة عين شمس ممثلة أيضا في هذا اللقاء لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها بعد التخرج .

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم الكباريتى، مدير إدارة رابطة الخريجين، أن الرابطة تعد أكبر رابطة رسمية لخريجى الجامعة منذ نشأتها عام 1950، وتقدم لأعضائها عدداً من الخدمات الطبية والترفيهيه والتعليمية، ويمكن الاشتراك فيها من خلال موقع الرابطة الالكترونى مع توفير خدمة الدفع الالكترونى، كما يمكن الدفع النقدى بمقر الرابطة أو من خلال منسقى الكليات تسهيلاً للاجراءات.

من جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا الاستقبال وانضامهم لجامعة تعد من أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط.

رئيس جامعة عين شمس يلتقي الطلاب الوافدين الجدد (صور)

رئيس جامعة عين شمس يلتقي الطلاب الوافدين الجدد (صور)

رئيس جامعة عين شمس يلتقي الطلاب الوافدين الجدد (صور)