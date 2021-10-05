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الجيزة: مساعدات عينية لـ1014 عامل من أصحاب الدواب بالهرم

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الجيزة: مساعدات عينية لـ1014 عامل من أصحاب الدواب بالهرم الجيزة: مساعدات عينية لـ1014 عامل من أصحاب الدواب بالهرم

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بدأت الإدارة العامة للسياحة، وبالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية، توزيع مساعدات عينية لنحو 1014 عامل من أصحاب الدواب بالمنطقة الأثرية بالهرم من حاملى التراخيص، وذلك في إطار البرتوكوول الموقع بين الطرفين وجمعية بروك الخيرى ورابطة أصحاب الدواب شملت توزيع علف للدواب بواقع 18 كجم شهريا بإجمالى 36 كجم.

جاءت المساعدات في إطار مساعدة هذه الفئات من العاملين في مجال السياحة والتى تأثرت من جراء إنتشار جائحة المستجد، ومواجهة تداعياته وفى إطار التعاون بين جميع الهيئات والمنظمات الحكومية والغير حكومية، وقد تم الاتفاق ان تقوم مستشفى بروك بتنظيم زيارات أسبوعية بعيادات بروك المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لاصحاب الدواب بالهرم، وطباعة برشورات توعوية وتوزيعها على أصحاب الدواب أثناء جلسات التوعية تحثهم على العناية بحيواناتهم.

المصرى اليوم

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