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إطلاق مبادرة لسنّ قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي»

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إطلاق مبادرة لسنّ قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي» إطلاق مبادرة لسنّ قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي»

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أعلن نائب رئيس البرلمان الجزائري، يوسف عجيسة، عن إطلاق مبادرة لسن قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي».

وأشار البرلماني، إلى أن رد الفعل القوي للجزائر وراء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهدئة، مشيرا إلى أن مبادرة سن قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي» جاءت ردا على «الاعتداء السافر» لماكرون، وفقا لما نشرته وكالة «الأناضول» .

وأكدت الرئاسة الجزائرية رفضها لتصريحات ماكرون ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم فرنسا، كما قامت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى النهدئة داعيا أن يستمر العمل مع الجزائر، معربا عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا، جاء ذلك في تصريحات نقلتها «إذاعة فرانس إنتر».

المصرى اليوم

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