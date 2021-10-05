٣ جامعات تفوز بجوائز معسكر ريادة الأعمال بالجامعة اليابانية (صور)

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فوز ثلاث فرق طلابية من ثلاث جامعات بعد تقدمهم بأفكار مبتكرة في مواجهة مشكلات المدن الساحلية خلال مشاركتهم في معسكر الابتكار لريادة الأعمال الذي نظمته الجامعة، على هامش قمة تكنولوجيات الثوره الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة.

قال الدكتور وائل محمود، مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة اليابانية، إن المركز الأول فاز به فريق من جامعة المنصورة، وحصل على المركز الثاني فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، فيما حصد المركز الثالث فريق من طلاب جامعة بدر، وتم تقديم جوائز مالية للفائزين.

وأوضح أن المعسكر شارك به ٧٥ طالب تم اختيارهم من بين ٥٠٠ طالب تقدموا للمشاركة في هذا المعسكر من مختلف الجامعات المصرية، حيث تلقى الطلاب خلاله تدريبا مكثفا حول ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن المعسكر شارك به طلاب من جامعات بدر، المنصورة،أسيوط، زويل، الصينية، الروسية، السادات، كفر الشيخ، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان والجامعة المصرية اليابانية، وقدم الطلاب المشاركون بالمعسكر أفكار مبتكرة، وناقشت لجنة من الخبراء الأفكار التي تقدموا بها وقابليتها للتطبيق ومدى جدوتها الاقتصادية.

يشار إلى أن المعسكر أقيم في إطار مشروع سفير بتمويل مشترك مع الإتحاد الأوروبي ومركز التكنولوجيا الإبتكارية- CINTECH بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ونادى ريادة الأعمال الممول من أكاديمية البحث العلمي وبرعاية المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو.

قدموا حلول مبتكرة لمشكلات المدن الساحلية .. ٣ جامعات تفوز بجوائز معسكر ريادة الاعمال بالجامعة اليابانية (صور)

قدموا حلول مبتكرة لمشكلات المدن الساحلية .. ٣ جامعات تفوز بجوائز معسكر ريادة الاعمال بالجامعة اليابانية (صور)