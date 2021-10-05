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بطريرك الأقباط الكاثوليك يُهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يُهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يُهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وقال إسحق في تهنئته، «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة».

وأضاف «نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله وشعبها الحبيب».

المصرى اليوم

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