"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض

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المزاد يوم 20 أكتوبر الجاري بقاعة الخزامى

تعلن "مكان المستثمر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني "مزاد أثير الرياض" في 20 أكتوبر الجاري بقاعة الخزامى في العاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يأتي ذلك لاستعراض 15 فرصة استثمارية، وذلك عبارة عن مجموعة من الأراضي التجارية والسكنية في عدد من أحياء الرياض الراقية بمواقع مميزة وجاذبة للاستثمار العقاري والتي تمتد على مساحة متنوعة تصل مجموعها إلى 41 ألف متر مربع.

وتتميز الأراضي التي ستعرضها مكان المستثمر في المزاد العلني بموقعها الاستراتيجي الفريد في مدينة الرياض، منها بلوكات سكنية وتجارية في حي حطين والعارض الذي يعتبر من أرقى أحياء شمال الرياض وأحد أحياء مناطق التمدد العمراني المستقبلي للعاصمة، وعلى مقربة من أهم الطرق المحورية التي تصل حي حطين بمختلف أحياء العاصمة.

ويمتاز الموقع بسهولة الوصول من خلال مدخلين مهمين على طريق الملك خالد وطريق الامام سعود بن فيصل، إضافة إلى وجود العديد من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية في المنطقة، وسيَستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل المتفرقة في أحياء الملقا والنرجس والخزامي والقيروان والسليمانية.

وأشار عبدالله العمار المدير التنفيذي لـ "مكان المستثمر" إلى أن المزاد يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لمواقع العقارات الاستثنائية في قلب المحيط التجاري والتمدد العمراني لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المجموعة المطروحة للبيع في مزاد أثير الرياض أكثر من 41,425.89 ألف متر مربع في شمال الرياض، تتميز بكونها مكتملة الخدمات العامة.

ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

يذكر أن "مكان المستثمر"، رائدة في مجال التسويق والتطوير العقاري، قدمت خدماتها العقارية بمهنية ومصداقية، وامتلكت سجلًا حافلًا بمشاريع ريادية في المجالات السكنية والتجارية والفندقية، فأصبحت اسماً مميزاً في القطاع العقاري بالمملكة نظير خبرتها الواسعة والعميقة، والتزامها المستمر بالتفاني والإتقان.