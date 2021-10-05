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الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

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الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار

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أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار داخل محطة محروقات في بلدة عرسال شرقي البلاد، مشيرا إلى فتح تحقيق مع عدد من الموقوفين.

وتعتبر نيترات الأمونيوم مركبا شديد الانفجار يستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات التي تستخدم في المناجم لسهولة اشتعالها لوجود الأكسجين الوفير في الجزيئات.

ونيترات الأمونيوم هي التي تسببت في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي، الذي أدى إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، ولاتزال قضية المرفأ قيد التحقيقات.

المصرى اليوم

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