استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية

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تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، المدن الجامعية بكفر سعد ومشتهر.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الجولة التي شهدها الدكتور سيد عبدالونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد المشرف على المدينة الجامعية بكفر سعد، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن، شهدت أعمال الصيانة التي تجرى بالمدن الجامعية في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد.

كما شملت الجولة تفقد المطابخ، المطاعم، والملاعب والورش، والغرف السكنية بالمدن ومتابعة صيانتها وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب والعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.

وقال نائب رئيس جامعة بنها إنه تقرر قبول 974 طالبا وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1150 طالبا وطالبة.