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مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو

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مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو

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قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف، إن سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات نقلتها «فيدوموستي»: «ربما ستصبح موسكو هذا العام ثاني عاصمة عالمية بعد بكين والأولى في أوروبا تطلق سيارات أجرة دون سائق».

وأعلن نائب رئيس إدارة النقل في العاصمة موسكو، دميتري برونين، في وقت سابق: «تقل سيارات الأجرة 909 آلاف شخص يوميا، ويبلغ متوسط كل رحلة من 10 إلى 15 دقيقة، وأضاف برونين أن أكثر من 100 سيارة أجرة تقوم يوميا بنقل الأطباء لمعاينة المرضى، وتم القيام بأكثر من 42 ألف رحلة للعاملين في المجال الطبي بسيارات الأجرة».

المصرى اليوم

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