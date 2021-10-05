استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور)

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استكملت محافظة الجيزة رصف وتطوير عدة شوارع بالعمرانية وهى ناصر الثورة والظافر وشكري، في إطار تنفيذ المحافظة مخططها الشامل لرصف وتطوير عددًا من المحاور المرورية، لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد أعمال رصف، وتطوير عدد من متفرعات شارع الأهرام، حيث تابع ميدانيًا أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بشارع ناصر الثورة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام، ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

وجّه المحافظ الشركة المنفذه بإجراء أعمال الرصف، وفقًا لأعلى المعايير مع مراعاة إنشاء بالوعات صرف أمطار بالشارع، مؤكدًا على رئيس حي العمرانية المتابعة الميدانية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة مع إجراء التنسيق العام لأرصفة المشاة بمسار الطريق.

كما اطلع على نسب تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطه بشارعي شكري والظافر المتفرع من شارع الأهرام بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع عبدالرحمن حسني المتفرع من شارع ناصر الثورة. وفي نفس الإطار تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع هيئة التدريس بحي بولاق الدكرور والذي تم البدء في وضع طبقة الدقشوم به تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير.