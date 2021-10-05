بعد شائعة تحويل سيارته لتاكسي.. توفيق عبدالحميد يُفاجئ جمهوره بعمل فني جديد

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فاجئ الفنان القدير توفيق عبدالحميد جمهوره، بخبر سارا وهو عودته للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات.

وكتب عبدالحميد منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم في مسلسل جديد الله المستعان».

وكان توفيق عبدالحميد، كشف عن الرغبته في العودة إلى التمثيل، من خلال منشور كتبه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :«اتمنى ارجع للتمثيل والناس بس مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته في رحلة الحياة».

وتابع :«عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى ابو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه».