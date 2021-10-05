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"الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس

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"الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس "الفيصل" يوقع ديوانه الجديد "أبيات".. ومعهد العالم العربي يكرمه في باريس
يحوي بين دفتَيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغنّي بالوطن

يُوقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا، بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ ديوانه الجديد "أبيات" الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغنّي بالوطن، وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرّد ومتجدد.

وسيزور أمير منطقة مكة المكرمة في معرض الكتاب الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية لسموه، التي تجمع وتوثّق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري، وتحوي أعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، كما تتضمن سيرته الذاتية ومبادرات سموه على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، إضافة إلى مقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عن الأمير خالد الفيصل.

كما يكرّم معهد العالم العربي في باريس غداً الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما يُدشّن سموه أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربيّة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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