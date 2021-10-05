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بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان

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بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان

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سيطرت السلطات البريطانية، على حريق نشب على مقربة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المتاخم لمحطة مترو «وستمنستر» في العاصمة لندن، وكذلك البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء.

وفيما يتصدى أفراد من خدمة الإطفاء في بريطانيا لحريق في محطة مترو وستمنستر في العاصمة لندن، قالت هيئة المطافي البريطانية في بيانها، إن أفرادها يعملون على إطفاء حريق اندلع في محطة مترو وستمنستر، والتي تعد المحطة الأقرب لمكتب رئيس الوزراء في دوانينج ستريت ومقر البرلمان.

وذكرت خدمة الإطفاء في لندن عبر بيان رسمي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التدويتات القصيرة «تويتر» أنها دفعت بست عربات إطفاء و40 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق في محطة وستمنستر بشارع بريدج ستريت في وستمنستر، حسبما أورده موقع «سكاي نيوز».

من جهة أخرى نقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيانه قوله إنه جرى مد عدة خراطيم مياه داخل المحطة، وكانت سيارات شرطة متواجدة كذلك في الموقع.

ولم يكن رئيس الوزراء بوريس جونسون في مكتبه عند اندلاع الحريق، إذ يحضر مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر مع أغلب المسؤولين البارزين بالحكومة، بينما البرلمان في عطلة.

المصرى اليوم

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