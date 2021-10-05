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وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن

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وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي ما تم توريده من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن بلغ نحو 60 مليون جرعة، أما فيما يتعلق بمستجدات موقف تصنيع اللقاحات، فأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 ملايين جرعة من «ساينوفاك – فاكسيرا»، كما سيتم الإفراج عن 7 ملايين جرعة خلال الأسبوع الجاري، جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وموقف تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

وحول أعداد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المختلفة المضادة لفيروس كورونا، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من هذه التطعيمات وصل حتى يوم أمس إلى أكثر من 13 مليون مواطن، بينما تجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين مواطن، لافتة إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تطعيم الأعداد المتبقية من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المنتمين لقطاعات التعليم العام والأزهري والتعليم العالي، ومؤكدة في الوقت نفسه أن هناك نسبة زيادة في تلقي التطعيمات في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 18.4% .

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتسهيل على الطلاب والمواطنين فيما يخص تلقي اللقاحات؛ حيث يتم إتاحة التوجه لمراكز الشباب مباشرة دون الحاجة للحجز المسبق ويتم التسجيل داخل المركز، مشيرة أيضًا إلى تخصيص 240 مركزا على مستوى المحافظات لتلقي طلاب الجامعات والمعاهد العليا (، والخاصة، والأزهرية، والأهلية) اللقاحات المختلفة، كما تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم هؤلاء الطلاب دون التسجيل مسبقاً وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزيرة: في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية ، تم الاتفاق مع وزير الصحة السعودي على التعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة بالمملكة؛ لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من إلى المملكة للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.

المصرى اليوم

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