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مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية

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مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية

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أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، توتر العلاقة مع أحمد رفعت جناح الفريق، خلال الفترة الماضية.

وقال هاشم، في تصريحات تليفزيونية: العلاقة مع أحمد رفعت أصبحت متوترة، ونتعامل مع اللاعب وفقا للائحة العقوبات، وذلك بعد امتناعه عن التواجد في التدريبات. وأضاف: "رفعت يرغب في زيادة قيمة عقده، رغم أنه لا يزال مستمرا مع الفريق، ويتبقى به موسمان.

وتابع "اللاعب يحاول لي ذراع إدارة المصري، وقرر عدم التواجد في التدريبات، وقررنا تحويل ملفه إلى الشؤون القانونية.

وقال عضو مجلس المصرى، نرفض خروج اللاعب في وسائل الإعلام للحديث عن عقده والمطالبة بزيادة قيمته، وتصريحاته ليس لها أساس من الصحة . وواصل، لا توجد أي عروض رسمية للاعب من فيوتشر أو أي فريق سعودي". وأردف: "رفعت مطلوب في التجنيد، ولا يحق له السفر إلى والرحيل عن صفوف المصري. وختم: ابتعاد اللاعب عن تدريبات المصري سوف يؤثر بشكل مباشر على لياقته البدنية، كما أنه رفض تقديم جواز السفر الخاص به من أجل الترتيب للمواجهة الإفريقية الأولى للفريق في الكونفدرالية".

المصرى اليوم

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