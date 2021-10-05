حارس الإسماعيلي يقترب من الانضمام إلى المقاصة

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اقترب محمد مجدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من الانضمام لصفوف مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي مصر المقاصة، دخلوا في مفاوضات مع إدارة النادي الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات محمد مجدي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووافق مسؤولو الدراويش على رحيل اللاعب للنادي الفيومي، خاصة بعد قرار طلعت يوسف، المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات اللاعب الفنية، لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان، حارسي الجونة وطلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الإسماعيلي على رأسهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ولاعب خط الوسط نادر رمضان والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي، بالإضافة إلى انتهاء إعارة كل من حسين السيد ومصطفى الزناري، لاعبا طلائع الجيش ومحمد حسن، لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد العش وزياد طارق، لاعبا النادي الأهلي، والحارس محمد صبحي، وعدد من اللاعبين الشباب أبرزهم حازم مرسي ومحمد الضرف ومحمد سليمان.