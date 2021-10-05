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٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا

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٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا ٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا

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اعلن نادي طنطا الرياضي عن غلق باب الترشح لمجلس إدارة نادى طنطا للدورة الانتخابية 2021/2025 بعد الانتهاء من الأسبوع المحدد لذلك طبقا للائحة

واسفر فتح باب الترشح عن تقدم 37 مرشحا ومرشحة على جميع المناصب طبقا لما يلي : 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و 6 مرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة عدد 4 مرشحين لمنصب أمين الصندوق و 15 مرشحا ومرشحة لمنصب عضو مجلس إدارة فوق السن و٩ مرشحين تحت السن

جدير بالذكر أن موعد انعقاد الجمعية العمومية هو الجمعة الموافق 12/11/2021 من الساعة 9 صباحا للساعة 7 م

المصرى اليوم

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