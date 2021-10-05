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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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"الصحة" تؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا "الصحة" تؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
دعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 42 حالة مؤكدة، وتعافي 36 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 163 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547357 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536406 حالات.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8730 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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