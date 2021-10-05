وزير قطاع الأعمال العام: مشروع جسور نموذج لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الثلاثاء، إن مشروع جسور يعد نموذجاً لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا.

وأضاف «توفيق» في كلمة متلفزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال المؤتمر التحضيري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية ٢٠٢١، المقرر انعقاده في جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، «نتمنى أن تدعم مبادرة جسور القارة الأفريقية بحلول فائقة الجدوى للشركات التي تساند العمل وتقديم خدمات لوجستية».

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك منتجات مصرية كاملة للتصدير وأخرى نستوردها ومواد خام يمكن تبادلها بين دول أفريقية أخرى، وكذا خدمات مالية لدينا من خلال هذه المبادرة.