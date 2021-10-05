أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني -
اجتماع استثنائي لقادة مجموعة العشرين بشأن أفغانستان -
مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر -
الأمطار تواعد تبوك.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة -
نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير -
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز -
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات -
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد -
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)

Print
محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور) محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر المقامة بالمقر الرئيسي للجامعة في مدينة بورفؤاد ضمن الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وعدد من أبطال حرب أكتوبر، اللواء أيمن حب الدين واللواء فكري صالح وعدد من الفنانين ومنهم أحمد فؤاد سليم، وسامح الصريطي.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيديوهات عن بطولات حرب أكتوبر، وتحدث عدد من المشاركين بالمعركة عن ذكرياتهم مع الحرب، كما جرى تكريم عدد من أبطال انتصار أكتوبر.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تعلم على يد قادة حرب أكتوبر، واكتسب خبراته من خبراتهم في ميدان المعركة، وتعلم منهم الفداء والتضحية من أجل الوطن، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى 48 لانتصار أكتوبر 73.

كانت جامعة بورسعيد، قد نظمت صباح اليوم، ماراثون رياضي، شهد إطلاق عشرات الحمام- رمز السلام- في سماء المدينة، بمشاركة طلاب الجامعة، ومديرية الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي للشركات، والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذين تنافسوا في ركوب الدراجات الهوائية والجري والمشي.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر المقامة بجامعة بورسعيد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر المقامة بجامعة بورسعيد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح»

وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح»

«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء

«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء

وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني (تفاصيل)

وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني (تفاصيل)

على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري

على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري