«شمال سيناء» تتسلم 20 حافلة منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت عدد 20 حافلة إلى المحافظة، لتشغيلها في منطقة وسط سيناء.

وأكد المحافظ خلال احتفال المحافظة بتسلم الحافلات، الثلاثاء، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وممثل مكتب «كيمونكس» استشاري المشروع من الوكالة الامريكية للتنمية في مصر، على وضع خطوط السير الخاصة بالسيارات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50 % من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

لفت المحافظ إلى انشاء كيان لتشغيل الحافلات على ان يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين«ميكانيكي-كهربائي» والإداريين والمحصلين.

قال المحافظ إن خطوط سير الحافلات ستكون «الحسنة/القسيمة»، «الحسنة/الجفجافة»،«العريش/الحسنة»،«الحسنة/العريش»،«العريش/نخل»،«نخل/العريش»، «العريش/أم شيحان»، «العريش/الشيخ زويد»، «العريش الروضة»، «الروضة/العريش».

بدوره أشار ممثل المكتب الاستشاري أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 20 حافلة جديدة محلية الصنع لمحافظة شمال سيناء، ستضمن هذه الحافلات التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، أي ما يعادل 28.4 مليون جنيه، وصول أفراد المجتمع في وسط سيناء إلى أماكن العمل والتجارة والمنشآت التعليمية والخدمات الحكومية.

وأضاف أن الحافلات ستدعم أكثر من 6.400 طالب وطالبة في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء بحيث تضمن تمكين الشباب، وتحديدا الفتيات، على مواصلة تعليمهم الثانوي، كما سيتم استخدام الحافلات لنقل السكان ممن يعيشون في وسط سيناء إلى المدن الساحلية الكبيرة حيث تتوافر فرص العمل والخدمات الحكومية والتجارة بشكل أكثر سهولة، مشيرًا إلى أن هذه الحافلات تأتي في إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء الموقعه بين الحكومة المصرية والامريكية والبالغ قيمتها ٥٠ مليون دولار.

20 حافلة منحة أمريكية إلي محافظة شمال سيناء