أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني -
اجتماع استثنائي لقادة مجموعة العشرين بشأن أفغانستان -
مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر -
الأمطار تواعد تبوك.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة -
نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير -
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز -
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات -
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد -
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير أرصاد سعودي يتوقع وصول تبعات إعصار «شاهين» إلى بلاده (تفاصيل)

Print
خبير أرصاد سعودي يتوقع وصول تبعات إعصار «شاهين» إلى بلاده (تفاصيل) خبير أرصاد سعودي يتوقع وصول تبعات إعصار «شاهين» إلى بلاده (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبير الأرصاد السعودي، صالح الشيخي، ‏تأثر المملكة العربية بتبعات إعصار «شاهين»، وذلك بعد أن تتحول عملية الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي.

كما توقع «الشيخي» في تصريحات لصحيفة «سبق» السعودية، الثلاثاء، أنه «موعد وصول إعصار شاهين إلى السعودية، قائلًا: «متوقع أمطار محلية اليوم الثلاثاء، وتتوسع خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة على منطقة ‫مكة المكرّمة تتزامن مع تقدم تبعات الإعصار الذي سيغذي من الغد ‫الربع الخالي مرورا بشرورة ثم منطقة نجران ‫وجازان‫ وعسير، ومؤشراته لجازان تبدأ بتفاعلات ليلية، ثم بنهاية الأسبوع يتقدم وصولاً لخط عرض مكة المكرّمة».

وأضاف الخبير السعودي أنه يرجع تصاعد تبعات شاهين على بلاده قائلًا: «سنتأثر بالإعصار وستتحول الأمطار المحلية إلى مؤثر خارجي بمنطقة ‫مكة المكرّمة آخر الأسبوع كتبعات الإعصار، حيث ستشهد مكة أمطارا وسيولا وحبات برد وصواعق ورياحا هابطة بمواقع مختلفة ‫في الطائف‫، وفي مكة المكرّمة، وجنوب شرقها ومحيطها بحرّاتها وتهامها، وتشمل السواحل بشكل أخف».

واجتاح إعصار شاهين المناطق الساحلية الشمالية بسلطنة عمان، الأحد الماضي، وعلنت السلطات في سلطنة عمان أمس تسجيل 7 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإعصار «شاهين» الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وكانت السلطات العمانية قد أعلنت وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل، في نهاية الأسبوع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن