خبير أرصاد سعودي يتوقع وصول تبعات إعصار «شاهين» إلى بلاده (تفاصيل)

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توقع خبير الأرصاد السعودي، صالح الشيخي، ‏تأثر المملكة العربية السعودية بتبعات إعصار «شاهين»، وذلك بعد أن تتحول عملية الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي.

كما توقع «الشيخي» في تصريحات لصحيفة «سبق» السعودية، الثلاثاء، أنه «موعد وصول إعصار شاهين إلى السعودية، قائلًا: «متوقع أمطار محلية اليوم الثلاثاء، وتتوسع خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة على منطقة ‫مكة المكرّمة تتزامن مع تقدم تبعات الإعصار الذي سيغذي من الغد ‫الربع الخالي مرورا بشرورة ثم منطقة نجران ‫وجازان‫ وعسير، ومؤشراته لجازان تبدأ بتفاعلات ليلية، ثم بنهاية الأسبوع يتقدم وصولاً لخط عرض مكة المكرّمة».

وأضاف الخبير السعودي أنه يرجع تصاعد تبعات شاهين على بلاده قائلًا: «سنتأثر بالإعصار وستتحول الأمطار المحلية إلى مؤثر خارجي بمنطقة ‫مكة المكرّمة آخر الأسبوع كتبعات الإعصار، حيث ستشهد مكة أمطارا وسيولا وحبات برد وصواعق ورياحا هابطة بمواقع مختلفة ‫في الطائف‫، وفي مكة المكرّمة، وجنوب شرقها ومحيطها بحرّاتها وتهامها، وتشمل السواحل بشكل أخف».

واجتاح إعصار شاهين المناطق الساحلية الشمالية بسلطنة عمان، الأحد الماضي، وعلنت السلطات في سلطنة عمان أمس تسجيل 7 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإعصار «شاهين» الذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وكانت السلطات العمانية قد أعلنت وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل، في نهاية الأسبوع.