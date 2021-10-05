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"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية

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"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية "الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية
اطلع على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 70 دولة حول العالم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بالسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 70 دولة حول العالم خصوصًا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات التي تجمع بين المركز وإدارة التنمية في وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية وسبل تعزيزها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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