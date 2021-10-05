أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام"

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خلال استقباله محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

بعد ذلك عقد اجتماع برئاسة أمير الرياض بالنيابة مع محافظ الهيئة وعدد من قياداتها جرى خلاله الاطلاع على الركائز والأهداف ‏الإستراتيجية التي تقوم عليها هيئة عقارات الدولة في الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها، وكذلك كفاءة الإنفاق والإنتاجية ‏الاقتصادية بتقديم الحلول العقارية والمالية وفق رؤية ‏المملكة 2030.

فيما استمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات إحكام ودور المنصة الرقمية "إحكام" في استقبال الطلبات وتسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعة حالة الإجراء رقمياً. ثم سلم عددًا من المواطنين وثائقهم التي أنجزتها لجان ‏النظر في طلبات تملّك العقارات إحكام لتكون مكتملة الإجراءات.