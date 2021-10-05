انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

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انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام بمدينة لينداو الألمانية، والذي ترأسه المصرية الدكتورة عزة كرم، السكرترية العامة لمنظمة الأديان من أجل السلام وبحضور 130 متحدثًا وزعيمًا دينيًا، وبمشاركة 1700 شخص افتراضيًا من مختلف دول العالم وسط إجراءات احترازية نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء عنوان المؤتمر لهذا العام «الدين والدبلوماسية»، حيث تم إلقاء الضوء على دور الهيئات الدينية في مختلف دول العالم في تحقيق الترابط القوي والحوار بين الجميع مهما كانت الاختلافات.

وقالت الدكتورة عزة كرم إن مؤسسة الأديان من أجل السلام تعمل على هذا العنوان منذ أكثر من عام خاصة بعد نجاحها في دعوة 1000 رجل دين من مختلف دول العالم في لينداو لتعزيز الحوار.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان المؤتمر يبرز العلاقة بين الهئيات الدينية ورجال الدين والدبلوماسية، مشيرة إلى أن رجال كانوا أول الدبلوماسيين في العصور الوسطي.

وأكدت أنه سيتم إلقاء الضوء على مدى إمكانية استفادة الدبلوماسيين من خبرات رجال الهيئات الدينية، واعتبرت «كرم» أن إقامة المؤتمر في ظل الظروف التي يشهدها العالم بعد انتشار فيروس كورونا هو تحدي كبير للغاية، حيث وضع المؤتمر على عاتقه الالتزام الشديد بالاجراءات الاحترازية خلال الفعاليات.

وتابعت: «في العام الماضي نظمنا أكثر من 45 اجتماعًا بشكل افتراضيًا مع مع مختلف القيادات الدينية حول العالم ووتم اختيار موضوعات هامة لمنافقشتها في هذا المؤتمر من ضمنها موضوع التوزيع العادل للقاحات وأيضًا سيتم القاء الضوء على التغيرات المناخية في العالم. وبعد الافتتاح أعلن المجلس العالمي للأديان من أجل السلام، بصفته الهيئة الرئيسية لصنع القرار لمنظمة الأديان من أجل السلام- المكونة من 61 زعيمًا دينيًا من جميع أنحاء العالم ومن جميع الأديان- عن نشر بيان اتفق فيه الأعضاء على ضرورة تحقيق العدالة العالمية توزيع اللقاحات، مؤكدين على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين.

ودعا أعضاء المجلس العالمي أيضًا الزعماء الدينيين في جميع أنحاء العالم إلى الحديث عن فعالية اللقاحات المثبتة علميًا وسلامتها والتحدث للتوعية باهميتها وأيضًا للضغط من اجل التوزيع العادل للقاحات.

وخلال فعاليات المؤتمر شكر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، منظمة الأديان من أجل السلام على جعل عدالة التطعيم موضوعًا مهمًا في المؤتمر، وقال في رسالة نصية: «مثل هذه المبادرات تحدث فرقًا لأنها تحفز الحوار بين الشعوب والأمم وتعزز التفاهم والثقة وتبحث عن حلول».

وقال الدكتور محمد عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، إن هذا المؤتمر هو دعوة للحوار بين جميع الأديان وهي خطوة تعزز تلك الثقافة بالرغم من الاختلافات. وألقي الضوء خلال كلمته المسجلة على وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في دولة الامارات عام 2019.

وكان من بين المتحدثين جيل كاربونير، نائب رئيس الصليب الأحمر الدولي، وآنا نيكول هاينريش، رئيسة سينودس الكنيسة الإنجيلية، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية. وسيعقد المؤتمر في لينداو حتى الخميس 7 أكتوبر، بحضور 130 شخصًا ومتحدثًا وأعضاء في شبكة الأديان من أجل السلام موجودون شخصيًا في الموقع وحوالي 1700 شخص يتابعون الحدث الافتراضي عبر البث المباشر.

يذكر أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من قبل مؤسسة لينداو لحوار السلام بين أديان العالم والمجتمع المدني بدعم من وزارة الخارجية الألمانية. يتم تسليم برنامج المؤتمر من قبل منظمة أديان من أجل السلام- غير الحكومية- ومقرها نيويورك.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا