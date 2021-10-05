الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، كريم عجوة، أن الأسير محمد العارضة، أحد أبطال «الفرار الكبير»، من سجن جلبوع الإسرائيلي، المُعاد اعتقاله، بدأ منذ مساء أمس الاثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا على الاجراءات الانتقامية بحقه في سجن «عسقلان» الإسرائيلي.

أسرى جلبوع - صورة أرشيفية

وفي بيان صحفي، نشره كريم عجوة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، أشار إلى أن محمد العارضة أضرب عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام، كاشفا أن «إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبة بالكاميرات.

وأوضح المحامي أن «إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ14 يوما في زنازين العزل الانفرادي، دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، والكانتينا، لمدة شهرين، وسحب الكهربائيات إضافة لفرض غرامات مالية».

ونقل كريم عجوة عن الأسير العارضة قوله إنه «يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة وضيقة ورائحتها كريهة، ولا يوجد معه سوى ما يرتديه من ملابس، وإنه لم يستحم منذ عدة أيام بسبب وجود كاميرا في حمام الزنزانة».

هذا وأكد محمد العارضة للمحامي أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروف اعتقاله الصعبة والقاسية.

وفرّ الأسرى الستة: زكريا زبيدي، محمد عارضة، محمود عارضة، أيهم كممجي، مناضل أنفيعات، ويعقوب قادري من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر الأحد 9 سبتمبر الماضي، وأعادت قوات الاحتلال اعتقالهم على ثلاث دفعات، لتعيدهم إلى سجن الجلمة، قبل أن تقوم بنقل كل منهم إلى سجن منفرد، وتعزلهم في أماكن احتجاز انفرادية، قبل ثلاثة أيام.