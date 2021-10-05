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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بذكرى انتصارات أكتوبر

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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بذكرى انتصارات أكتوبر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وأعرب العاهل السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادةللرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

المصرى اليوم

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