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يبحث الطلاب عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، للدبلوم الصناعي ودبلوم التمريض والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي، وذلك عبر موقع الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، بعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يوم الخميس الماضي.

وقد ارتفعت عمليات البحث على محرك البحص « جوجل »عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 والذي من المفترض اقتراب طرحها عبر الموقع الخاص بـ التنسيق خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الرغبات وفي انتظار الكليات الجامعية المرشحين إليها .

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار - صورة أرشيفية

- دخول الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

- الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- كتابة البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة والدخول عبر رابط النتيجة.

- يضغط الطالب زر «عرض النتيجة».

- حال ظهور النتيجة تظهر أمام الطالب الكلية أو المعهد الذي رشح له.

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي حول تنسيق الجامعات - صورة أرشيفية

وأوضحت وزارة التعليم العالي من خلال بوابة التنسيق الحكومية، آلية عمل موقع التنسيق، مشيرة إلى أنّه سيكون متاحا أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة، وعليهم اختيار رغباتهم من بينها، ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات «التجارة -الحقوق- الخدمة الاجتماعية» بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تكون من خلال ترشيح الطلاب حسب المجموع وترتيب الرغبات ، مع مراعاة العمل بقواعد التوزيع الجغرافي والقواعد التي وضعتها الوزارة عند التنسيق بصفة عامة.

ويكون ذلك تنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، دون الإخلال بمنظومة التنسيق .

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأشارت وزارة التعليم العالي ، إلى وجود أماكن كثيرة شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، تصل لـ50 كلية متاحة، إضافة إلى 150 معهدا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني، حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات (ضوابط ومفاهيم)

ونذكر لكم ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي :

١- دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

أولا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

ثانيا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)

دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

نظام الخمس سنوات دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.

تابع ايضا: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تابع ايضا: ننشر رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي حول تنسيق الجامعات - صورة أرشيفية

٢- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية إما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.