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محافظ الإسماعيلية يُهنئ بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر

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محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر محافظ الإسماعيلية يُهنئ بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر

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بعث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء فيها: «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن محافظة الإسماعيلية وقياداتها التنفيذية وشعبها الأصيل، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق مزيد من الإنجازات لمصرنا الغالية».

وأكد المحافظ على «الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة ،مصنع الرجال، عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل الدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن موضحا أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها، حيث صنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازا ما زال يدرس حتى الآن».

وأشار«بشارة» إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

المصرى اليوم

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