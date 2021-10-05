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جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل

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جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل
العدد قد يرتفع إلى 330 ألفًا إذا أدرجت جرائم أعضاء الكنيسة والعاملين فيها

جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل

قال رئيس لجنة مستقلة تحقّق في انتهاكات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا: إن 216 ألف طفل تعرّضوا لاعتداءات جنسية من قبل القساوسة ورجال الدين منذ عام 1950.

وأضاف جان مارك سوفيه: إن العدد قد يرتفع إلى 330 ألفًا إذا ما أدرجت الإساءات من قبل أعضاء الكنيسة والعاملين فيها من خارج الإكليروس؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

في تصريح سابق لوكالة فرانس برس للأنباء: أوضح "مارك" أن الآلاف ممن عملوا بالمؤسسة الدينية اعتدوا على أطفال.

وقال: إن اللجنة اكتشفت أدلة على أن ما بين 2900 و3200 قسيس أو عضو في الكنيسة اقترفوا اعتداءات جنسية، من إجمالي 115 ألف كاهن ورجل دين "على أقل تقدير".

ووصف أحد الضحايا التقرير بأنه نقطة تحول في تاريخ فرنسا. كما أدان التسلسل الهرمي للكنيسة ووصف المؤسسة بأنها معطلة.

هذه الفضيحة في فرنسا تعد الأحدث في سلسلة تضرب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي هزتها فضائح الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء العالم، والتي غالبًا ما شملت الأطفال، على مدار العشرين عامًا الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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