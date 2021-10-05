«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وتجهيز جميع المنشآت والمعامل وقاعات التدريس بمختلف كليات الجامعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الجامعة حرصت على تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصًا على صحتهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الجامعة تضع كل إمكانياتها لتقديم تعليم ذو جودة عالمية يتيح للطلاب الالتحاق بأسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وأن الجامعة انتهت من اختيار أعضاء جدد ينضمون لهيئة التدريس، إلى جانب رفع إمكانيات الكليات والمعامل.

وأضاف أن الجامعة تقدم منح مجانية للطلاب أبناء شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة، وأوائل طلاب الثانوية العامة، وأبناء المحافظات النائية، وأصحاب الهمم، إلى جانب تقديم منح جزئية لبعض الفئات التي تقدم خدمات للمجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم خصومات للطلاب المتفوقين الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة (الهندسة- الصيدلة- العلاج الطبيعي- الاقتصاد والتجارة الدولية).

وأوضح «الشيحي» أن الجامعة المصرية الصينية لا تؤمن بالتعليم التقليدي، ولكنها تتيح لطلابها إمكانية البحث عن المعلومة والتحقق منها من خلال بنك المعرفة وطرق البحث المختلفة، إلى جانب تعليم الطالب آلية العمل الجماعي مع أساتذته وزملائه الطلاب، فضلًا عن الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية المختلفة، وتنظيم العديد من الندوات مع قادة الفكر من أجل نقل المعرفة والخبرات المختلفة. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الصيني من خلال كبرى جامعاتها متواصل، وأن هناك مجموعات من الطلاب سافروا إلى الصين قبل جائحة كورونا، كما أنه تم عقد مؤتمرات واجتماعات متعددة وبرامج تدريب للطلاب بنظام «أون لاين» بسبب فيروس كورونا، كما أن هناك دورات تدريبية في مجالات العلاج الطبيعي، وتعلم اللغة الصينية تتم من خلال وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالبحث الدائم عن كافة سبل التطوير لمنافسة كبرى جامعات العالم.