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محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية

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محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، خلال استقلاله معدية بورفؤاد، بالنزول من سيارته والتنقل بين مستقلي المعدية، وحرص اللواء عادل الغضبان على سؤال المواطنين عن آرائهم حول أعمال التطوير والمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة، ومدى التغيير الملموس في محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ للمواطنين أن المشروعات التنموية والخدمية التي تتم في مختلف القطاعات توفر العديد من فرص العمل للشباب ولابد من استغلالها، لافتا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لشكاوى ومقترحات المواطنين والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وطالب المحافظ من المواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأماكن خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تداعيات الموجة الرابعة للفيروس المستجد.

كما ناشدهم بالمتابعة المستمرة لجهود الأجهزة التنفيذية في مختلف المجالات، والتصدى للشائعات ودعم خطة التنمية التي تقوم بها المحافظة لتحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن.

المصرى اليوم

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