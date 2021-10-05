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محافظ الغربية يُكرّم 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات أكتوبر

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محافظ الغربية يُكرّم 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات أكتوبر محافظ الغربية يُكرّم 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات أكتوبر

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كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، عدد 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة، بحضور اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة واحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

تفقد المحافظ ومرافقوه معرضًا لمجسمات شهداء الجيش الشرطة، حيث نفذت مديرية التربية والتعليم مجسمات لعدد ١٥ شهيد من شهداء الشرطة و٣٣ من شهداء القوات المسلحة، تخليداً لذكراهم، حيث وجه المحافظ بوضع هذه المجسمات داخل جميع المدارس والتي تحمل أسماء هؤلاء الأبطال، كما شاهد المحافظ وضيوفه العروض الفنية التي قدمها طلاب المدارس.

وفي كلمته، أشاد محافظ الغربية بالحس الوطني العالي الذي يتمتع به الطلاب الذين قدموا فقرات أدبية تعكس أدائهم وموهبتهم ومدي حبهم واعتزازهم بوطنهم الغالي ، مؤكدًا أن الوطن لن ينسي رموز الصمود والفداء من أبنائه وسيظل ما قدموه مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً ،فقد أصبحوا أيقونة ملهمة لشباب مصر ونموذجاً مشرفاً للفداء والتضحية.

كما وجه المحافظ كل الدعم والشكر لأسر الشهداء الأبطال كون أبنائهم مصدر فخر ليس للمحافظة فحسب ولكن للوطن بالكامل، يذكر أن هذة الإحتفالية تأتي في إطار إحتفالات المحافظة بإنتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الذي يعكس صمود شعب المحافظة أمام الاحتلال الفرنسي الغاشم.

ومن جانبه، أشار المهندس ناصر حسن أن هذا التكريم يأتي ضمن فعاليات مبادرة حكاية شهيد والتى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالغربية تكريماً لأسر شهداء الواجب من أبطال الجيش والشرطة المصرية والذين ضحوا بالغالي والنفيس فداءاً لتراب وطنهم ووحدة أراضيه.

جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا

المصرى اليوم

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