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فتح كوبري «القاصد» بشبين الكوم أمام المواطنين عقب انتهاء أعمال الرصف

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فتح كوبري «القاصد» بشبين الكوم أمام المواطنين عقب انتهاء أعمال الرصف فتح كوبري «القاصد» بشبين الكوم أمام المواطنين عقب انتهاء أعمال الرصف

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الثلاثاء، فتح كوبرى القاصد أمام المواطنين بنطاق حى غرب شبين الكوم، عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكوبرى باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم فضلاً عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم أمس الانتهاء من أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتهالكة ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية للكوبري، فضلاً عن تغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبرى لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً كونه مدخل رئيسى للعاصمة.

كان محافظ المنوفية قام، الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالكوبرى وأصدر توجيهات مشددة لمدير مديرية الطرق بالمحافظة بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للانتهاء من الأعمال وفتح الكوبري أمام المارة اليوم الثلاثاء 5 من أكتوبر الجارى.

وفى سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، تابع رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال الرصف والتطوير بشارع بنك - ابن الفارض مع الغرفة التجارية من شارع سعد زغلول مروراً بشارع سيدى خميس، وكذا أعمال الرصف بشارع اسكاروس بحى غرب، لتذليل العقبات والالتزام بالجدول الزمني المقرر والتأكد من معايير جودة رصف الطرق.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.

المصرى اليوم

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