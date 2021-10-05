إعفاء 210 حالات مرضية كليًا وجزئيًا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

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تقوم إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمساعدة غير القادرين من المرضى في مستشفى العريش العام بشمال سيناء بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزياراتهم منزليًا، تم إعفاء 210 حالات مرضية في مستشفى العريش العام بشمال سيناء من رسوم الفحوصات الطبية كليًا وجزئيًا خلال شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية أنه تم إعفاء ١١٩ حالة مرضية بالقسم الداخلي، وعدد ٩١ حالة مرضية أخرى بالعيادات الخارجية بمستشفى العريش العام.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم، حيث إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة في خدمة المرضى.