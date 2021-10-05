أخبار عاجلة

نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير -
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز -
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات -
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد -
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"في قبضة رجال الأمن".. يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم

Print
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم "في قبضة رجال الأمن".. يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم
توقيف مقيم موريتاني في المدينة بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

استعرض الأمن العام في مقطع ، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة وبطرق متعددة، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ 1.360.586 ريالاً.

وأورد المقطع القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية في المدينة المنورة ضُبطت بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

وتضمّن مقطع فيديو قيام الأمن العام القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في أبوعريش انتحلا صفة موظف حكومي، وقاما بسلب العمالة الوافدة.

وأشار أيضاً إلى القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في الرياض نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وتضمّن المقطع واقعة القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة قاما ببيع السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته لمواطن ويديره المقيم.

وعرض المقطع عملية القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في جازان قاما بجمع أموال مجهولة المصدر بلغت 2.120.000 ريالاً وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصة، كما تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبوعريش قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات (فيديو)

مفاجأة جديدة يكشفها غواص واقعة ميكروباص الساحل (فيديو)

مفاجأة جديدة يكشفها غواص واقعة ميكروباص الساحل (فيديو)

الكهرباء: تثبيت فواتير المنازل التي تزيد على 1000 جنيه (فيديو)

الكهرباء: تثبيت فواتير المنازل التي تزيد على 1000 جنيه (فيديو)

مصر.. زحام شديد داخل مخزن دروس خصوصية في البحيرة (فيديو)

مصر.. زحام شديد داخل مخزن دروس خصوصية في البحيرة (فيديو)