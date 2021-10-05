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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً بـ88.62 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، وسبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، وسيرا، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وعناية، والصادرات، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وساكو الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.26% و 4.03%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسيرا، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 67.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23714.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1378 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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