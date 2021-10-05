خالد الفيصل يفتتح الدورة الـ3 لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الكتاب

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يُكرّم 8 من روّاد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي

يفتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الرئيس الفخري لمنتدى الجوائز العربية، غدًا، الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربيّة بمعرض الرياض الدوليّ للكتاب.

وسيُكرم خلال افتتاح أعمال المنتدى ثمانية من روّاد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، بحضور ممثلي 23 جائزة عربية.

وتحمل هيئة جائزة الملك فيصل العالمية أهدافًا سامية تُسهم في خدمة الإسلام والبشرية، إلى جانب دعمها للعلماء، فيما يأتي في مقدمة أولوياتها خدمة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم وحثهم على المشاركة في كل ميادين الحضارة، إضافة إلى جانب إثراء الفكر الإنساني والمساهمة في تقدم البشرية عبر تطوير بيئة عربية محفزة للإبداع والتميز، فيما كرمت الجائزة على مدى 43 عاماً 275 فائزاً يمثلون 43 جنسية حول العالم في مختلف العلوم.