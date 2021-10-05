سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

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بهدف المشاركة في بطولات الرماية.. موروث تاريخي

‬ جذب جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ هاويات امتلاك بنادق الصيد والسلاح الناري، حيث تتفاوت الرغبات النسائية في المواصفات، في وقت أتاحت فيه منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية امتلاك السلاح لكلا الجنسين، بعد تعبئة النماذج الخاصة وتحقيق الأهلية وإصدار ترخيص حمل واقتناء السلاح.

وتذكر رامية السلاح السعودية "منى الخريص" أن هواية امتلاك السلاح تعود إلى الموروث التاريخي الذي استخدم فيه السلاح للصيد وكسب القوت اليومي ولغاية صد أي هجوم قد يحدث، بالإضافة إلى شغف الفوز في تحديات ميادين الرماية المحلية والدولية.

وتقول "الخريص": "ورثت شغف الرماية بالسلاح من والدي -رحمه الله- حيث كان يصحبني إلى البر ويدربني على الصيد بالسلاح الهوائي، وكذلك على الرمي بالفرد، وأنا هنا في جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي حتى أختار السلاح المناسب في الصيد، وكذلك السلاح الذي سأتدرب عليه بغرض المشاركة في بطولات الرماية بإذن الله".

وحول أصناف الأسلحة التي تهتم الرامية منى الحازم بامتلاكها، قالت: "أهتم كثيرًا بقوة السلاح ودقة تصوبيه بالنسبة للأسلحة التي أفضلها في الصيد، أما بالنسبة للأسلحة النارية التي ستمكنني من التدريب على الرماية فأفضل ذات الدقة العالية والزَّنَد الخفيف".

وأضافت: "جمع جناح الأسلحة في المعرض جميع هواة وهاويات الرماية تحت سقف واحد، وتميز المعرض هذا العام بالتنظيم المبهر، وكثرة شركات السلاح التي وفرت الأنواع والأصناف والألوان لكل راغب في الشراء أو من أراد التعرف على الأسلحة بشكل عام".

من جهتها، بينت مسؤولة التسويق في إحدى شركات الأسلحة هند القحطاني أن أكثر النساء يطلبن الأمان في السلاح الذي يرغبن في شرائه، موضحة أن الأسلحة الخفيفة تعد الرغبة الثانية في التفضيل، من ثم تأتي الرغبات الأخرى كالشكل واللون والندرة.

وتشير عبير حمود التي تعمل في التسويق لدى إحدى الشركات المنتجة للسلاح الهوائي والناري بمعرض الصقور إلى أن هاويات امتلاك السلاح يختلفن في المواصفات التي يرغبنها في أسلحتهن، فمنهن من تفضل السلاح ذي الأمان وأخريات يفضلنهُ خفيف الحمل، أما محبات التحف والفن فيفضلن السلاح نادر التصنيع.