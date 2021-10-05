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نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:03 صباحاً
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:02 صباحاً
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
أميرة سعيد الممنوعة من الغناء تغني لأم كلثوم .. اسمع صوتها وقول رأيك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:23 مساءً
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