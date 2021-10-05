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يشهد العالم العربي والإسلامي، مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تختلف في شعائرها من دولة لأخرى ومن ثقافة لأخرى على مستوى العالم.

ولعل حلوى المولد هي أبرز مظاهر احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف، ويرصد «المصري اليوم» أسعارها في مختلف المتاجر.

تسيباس

يبدأ سعر العبوة اللوكس الصغيرة بـ 225 جنيه والوسط ب 295 ـ جنيه، والكبيرة ب 375، بينما يصل سعر العبوة الفاخرة الصغيرة ب 550 جنيه، والعبوة الوسط الفاخرة بـ 825 جنيه، والعبوة الفاخرة الكبيرة بـ 1200 جنيه.

العبد

تتدرج أسعار العبوات المشكلة بأحجام مختلفة، 400 جنيه للعبوة رقم 6، و310 جنيه للعبوة رقم 5، و220 جنيه للعبوة رقم 4، و165 جنيه للعبوة رقم 3، و105 جنيه للعبوة رقم 2، كما تبدأ أسعار علب الهدايا من 510 جنيه حتى 870 جنيه.

لابوار

العبوات المشكلة تبدأ أسعارها من 220 للعبوة الصغيرة، و365 جنيه للعبوة الوسط الكرتون، و625 جنيه للعبوة الكبيرة.

إيتوال

تبدأ العبوات المشكلة من 10 قطع بسعر 35 جنيه، و18 قطعة بـ70 جنيه، و26 قطعة بـ115 جنيه، و37 قطعة بـ170 جنيه، و48 قطعة بـ285 جنيه، و38 قطعة بـ230 جنيه، و52 قطعة بـ390 جنيه، و70 قطعة بـ500 جنيه.

ساليه سوكريه

تتوفر العلبة المشكلة الكيلو جرام بسعر 180 جنيه، والعلبة الـ2 كيلو بـ350 جنيه، والعلبة الـ3 كيلو بـ500 جنيه، والعلبة الـ4 كيلو بـ800 جنيه.

المتاجر التابعة لوزارة التموين

شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي، والتي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، زيادة طفيفة عن أسعار العام الماضي، بواقع 5 جنيهات في الكيلو جرام المشكل.

قائمة أسعار الحلوى في المجمعات

العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها، العلبة وزن 2 كيلو 130 جنيها،و العلبة وزن 3 كيلو 200 جنيه، إذ أن العلب المطروحة في فروع المجمعات الاستهلاكية هي علب «مغلفة ومشكلة» من داخلها بأنواع وأصناف عدة لحلاوة المولد، حيث تباع الأوزان المختلفة منها مشكلة جاهزة ومعلبة.