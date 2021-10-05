«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا

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قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي «جنة هنا» من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤ حيث يقدم العرض يومي الأربعاء والخميس الموافق 6 و7 أكتوبر الجاري على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة وذلك في الساعة السادسة مساء، يقدم العرض بالمجان .

«جنة هنا» من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر .