أخبار عاجلة

نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير -
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز -
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات -
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد -
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف -
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو الحل -
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم" -
يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا

Print
«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا «جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي «جنة هنا» من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤ حيث يقدم العرض يومي الأربعاء والخميس الموافق 6 و7 أكتوبر الجاري على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة وذلك في الساعة السادسة مساء، يقدم العرض بالمجان .

«جنة هنا» من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير

نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير

رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز

رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز

«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد

رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد